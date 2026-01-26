SON DAKİKA: Çocuk suçlarında korkutan tablo: Atlas Çağlayan, Mattia Ahmet Minguzzi olayları ne anlatıyor? Uzmanlar SABAH’a değerlendirdi

YASALAR ÇOCUKLAR İÇİN NE DİYOR?

12 Yaş Altı: "Tam Sorumsuzluk" Bu gruptaki çocukların cezai sorumluluğu yoktur. İşledikleri fiil ne olursa olsun hapis cezası verilmez; sadece çocuklara özgü koruyucu ve destekleyici tedbirler uygulanır.

12-15 Yaş Arası: "Kısmi Sorumluluk" Bu grupta öncelikle çocuğun suçun bilincinde olup olmadığına bakılır. Eğer suçun farkındalığı varsa, yetişkinlere verilen cezadan 2/3 oranında indirim yapılır. Bu yaş grubunda bir çocuk, en ağır suçta (ağırlaştırılmış müebbet gerektiren hallerde) dahi en fazla 12 ile 15 yıl arasında hapis cezası alabilir. Müebbet hapis gerektiren suçlarda ise bu süre 9 ile 11 yıl arasına düşer.

15-18 Yaş Arası: "Sınırlı Sorumluluk" Bu yaş grubundaki gençlerde ceza sorumluluğu artarken, yasalar 1/3 oranında indirimi zorunlu kılar. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bir suçta, bu yaştaki bir gence verilecek ceza 18 ile 24 yıl arasındadır. Müebbet hapis cezası ise bu yaş grubu için 12 ile 15 yıl hapis cezası olarak uygulanır.