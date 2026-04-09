Giriş Tarihi: 9.04.2026

Çocuk tetikçilere ceza yağdı

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Çocuk tetikçilere ceza yağdı
Ankara'da kız kardeşini taciz eden grupla yaşadığı tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 sanığın yargılanmasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Kapalı görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) ile tutuksuz sanık Umut Kılınç ve taraf avukatları katıldı.

Edinilen bilgiye göre, sanıkların son sözlerinden sonra kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 28 yıl hapis cezası verirken, sanık Umut Kılınç hakkında ise 'hakaret' suçundan para cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, suça sürüklenen çocuk B.S.Z'nin 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 32 yıl, T.Y.Z'nin ise aynı suçlardan 25 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Çocuk tetikçilere ceza yağdı
