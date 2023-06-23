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Giriş Tarihi: 24.6.2023

‘Çocuklar gülsün’ diye TOGEMDER sahada

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
‘Çocuklar gülsün’ diye TOGEMDER sahada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) depremden etkilenen çocukların yüzlerini güldürebilmek için Adıyaman'da kültürel, psikolojik ve sportif etkinliklerin düzenleneceği atölye çalışmaları başlatıyor. "Bir Çocuk Bin Umut Çocuk Kulübü" tarafından kurulacak atölyede, uzman eğitmenler eşliğinde resim ve yüz boyaması, akıl, zekâ oyunları, spor aktiviteleri gibi etkinlikler düzenlenecek. 3-12 yaş aralığındaki çocukların olumsuz hatıralarından uzaklaşmaları sağlanacak, güvenli ve özel bir ortam oluşturulacak. Ayrıca çocuklara deprem farkındalığı oluşturmak için simülasyonla bilgilendirme yapılacak.

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‘Çocuklar gülsün’ diye TOGEMDER sahada
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