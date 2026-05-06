Çocuklar sahte bıyıkla yaş kontrolünü atlattı

İngiltere'de çocukların sahte doğum tarihleri, ödünç kimlikler ve şaşırtıcı yaratıcı tattiklerle çevrimiçi güvenlik önlemlerini aştığı ortaya çıktı. Euronews'te yer alan habere göre, Internet Matters tarafından hazırlanan raporda, 9-16 yaş arasındaki 1.270 çocuk ve ebeveynleriyle görüşme yapıldı. Ülkenin dönüm noktası niteliğindeki çevrimiçi güvenlik yasasının çocuklara gerçekten anlamlı bir koruma sağlayıp sağlamadığı incelendi. Bir anne, oğlunu bir platformun yüz tanımaya dayalı yaş tahmini kontrolünü geçmek için kaş kalemiyle yüzüne bıyık çizerken yakaladığını anlattı. Sisten 12 yaşındaki çocuğu 15 yaşında olarak doğruladı. Çalışma, çocukların yüzde 46'sının yaş kontrollerini aşmanın kolay olduğuna inandığını, yalnızca yüzde 17'sinin bunun zor olduğunu söylediğini ortaya koydu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!