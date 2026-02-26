Çocuklar Şehit Eren Bülbül’ü unutmadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara küçük yaşta kazandırmak amacıyla düzenlenen "Tekne Orucu" etkinlikleri, her gün farklı bir ilçede devam ediyor. İlçe ziyaretleri kapsamında çocukları yalnız bırakmayan Başkan Genç, bugün Maçka Merkez Camii'nde gerçekleştirilen programa katıldı. Programa ayrıca Kaymakam Şahin Demir, İlçe Belediye Başkanı Koray Koçhan ve AK Parti ilçe teşkilatı üyeleri de iştirak etti.

İlahilerin okunduğu etkinlikte, hain teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için dualar edilerek büyük Türk bayrağı açıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda hem duygusal anlar yaşandı hem de geleneksel kültür öğeleri ön plana çıktı. Nasrettin Hoca hikâyeleri ile Karagöz-Hacivat gösterileri sayesinde çocuklar keyifli vakit geçirdi.

"GELENEKLERİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ"

Programda konuşan Başkan Genç, Ramazan ayını tüm ilçelerde geleneklere uygun şekilde yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu sene tüm ilçelerimizde Ramazan ayını geleneklerimize uygun bir şekilde yaşamaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya karar verdik. Çocuklarımızı camiyle buluşturmak ve 'tekne orucu' geleneğini tanıtmak amacıyla çeşitli programlar düzenliyoruz. Öğle saatlerinde bir araya geldiğimiz çocuklarımıza iftariyelik ikram ediyor, Hacivat-Karagöz gösterileri ve Nasrettin Hoca hikâyeleriyle hem eğlenmelerini hem de kültürel değerlerimizi öğrenmelerini sağlıyoruz. İnandığımız değerleri yaşamak ve bu sorumluluğu gelecek nesillere devretmek bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL UNUTULMADI

Başkan Genç, Maçka'da düzenlenen program vesilesiyle Eren Bülbül'ü bir kez daha andıklarını ifade ederek, "Maçka'mızın 15 yaşındaki bir kahramanı var. Bayrak için canını feda eden Eren Bülbül'ü rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu. Program sonunda Başkan Genç, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunarak hediyeler dağıttı. Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhu Maçka'da bir kez daha hep birlikte yaşandı.