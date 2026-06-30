Çocuklar, sevgi dolu ortamda büyüyecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 27 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik" ile 0-6 yaş arası çocuklara hizmet veren merkezlerdeki yetki, standart ve süreç farklılıklarının giderildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle 81 ilde kamu kurumları ve belediyelerin halka açık kreş ve gündüz bakımevlerinde fiziki ortam, metrekare, oda büyüklüğü, kapasite ve yaş grupları standart hale getirilecek. Müdür, öğretmen, grup sorumlusu ve yardımcı personelin işe alım kriterleri netleşecek.