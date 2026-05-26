Çocuklar spor ve sanatla güvende

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Çocuklar Güvende" ekipleri, Türkiye genelinde çocukların gelişimini koruma altına almak ve riskleri kaynağında tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalarla bugüne kadar 342 bin 547 çocuğa sosyal koruma ağı oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışan uzman ekipler, okul yönetimleri ve rehberlik servisleriyle iş birliği yaparak özellikle okul devamsızlığı olan veya psikososyal desteğe ihtiyaç duyan çocukları öncelikli olarak belirliyor.

BİRE BİR GÖRÜŞME

Risk grubundaki çocukların tespit edilmesinin ardından sadece çocukla değil, hane ziyaretleri yapılarak ailelerle de birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sonucunda, çocukların sağlıklı sosyalleşebilmeleri için 9 bin 781 çocuk yeteneklerine göre sanat, spor ve kültürel faaliyetlere yönlendirildi. Ekonomik zorluklar nedeniyle eğitim ve gelişim süreci aksama riski taşıyan 8 bin 574 çocuk ise Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamına alınarak finansal güvenceye kavuşturuldu.