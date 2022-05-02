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Giriş Tarihi: 2.5.2022 16:41 Son Güncelleme: 2.5.2022 17:30

Çocuklara bayram sürprizi yaptılar... Şeker dağıtıp hediyeler verdiler...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çocuklara bayram sürprizi yaptılar... Şeker dağıtıp hediyeler verdiler...

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Ramazan Bayramı’nın ilk gününde çocuklara sürpriz yaparak şeker ve çeşitli hediyeler dağıttı. Çocuklara emniyet kemeri aparatı, boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Ramazan Bayramı'nın ilk gününde faaliyetlerine ara vermeden devam etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü adına; Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi Dostluk Parkı'nda ve Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi Sevgi Parkı'nda çocuklara sürpriz bayram ziyaretleri gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; çocuklara şeker dağıttı ve çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklar ile polis arasındaki bağ ve köprüleri sağlamlaştırmak ve çocukların bayramlarını kutlamak amacıyla gerçekleştirilen özel programda çocuklara emniyet kemeri aparatları, boyama kitapları ve boya kalemleri hediye edildi. Polislere ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür eden çocuklar ve aileleri polislerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Çocuklara bayram sürprizi yaptılar... Şeker dağıtıp hediyeler verdiler...
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