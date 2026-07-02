Çocuklara her ay 100 bisiklet

Bahçelievler
Belediyesi tarafından her ay gerçekleştirilen bisiklet dağıtımı kapsamında 42. Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni düzenlendi. Soğanlı Mahallesi Albayrak Sokak'ta gerçekleştirilen programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çocuklar ve aileleri katıldı. Törende, sosyal medya üzerinden yapılan başvurular arasından kura ile belirlenen 100 çocuk bisikletlerine kavuştu. Çocuklar bisikletlerini teslim alırken aileler de programa yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu dağıtımı 42 aydır yapıyoruz. 1 Ocak 2026'da Vali Bey'i de davet ettik. Vali Bey geldi. O zaman bize 'Bu büyük bir irade' dedi. Allah kısmet ettiği müddetçe de her ay 100 tane bisiklet vereceğiz. Gençlerin spor yapmasını, bisiklete binmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.