Çocuklara sanat maskesiyle müstehcen tuzak

Son dönemde çocukların sosyal medya gibi birçok platformda cinsel içeriklere maruz kalması tartışma konusu oluyor. Görsel şeffaflığın giderek arttığı dijital çağda çocuklar, sanat ve moda estetiği altında "cinsellik" aşılayan imgelerle sunuluyor. Bu alanda kendini koruyamayan çocuklar, sözde estetik adı altında psikolojik istismara uğruyor. Bu istismar, kimlik bunalımı ve olumsuz beden algısı gibi birçok psikolojik etkiye neden oluyor. Çocuklar, sinema, moda, müzik, kozmetik ve reklam sektöründe yetişkin dünyasına uygunsuz emellere alet edilirken yetişkin kadınlar da "çocuksu davranmaya" itiliyor.

BÜYÜK TEHDİT

Özellikle K-pop sanatçılarında tezahür eden bu durum, izleyicilerin "çocuksuluk ile cinsellik arasında bağ" yanılgısına düşmesine sebep oluyor. Bazı moda tasarımcıları da çocuk modelleri saç, makyaj ve kıyafet ile destekleyerek "yetişkin kadın" görünümünde sunup bu algıyı pekiştiriyor. Uzmanlara göre bu durum, çocukları kimlik gelişimi açısından savunmasız bırakıyor. Avustralya merkezli Adelaide Üniversitesi Eğitim, Davranış ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nden öğretim görevlisi Lesley-Anne Ey, bu görsellerin erken çocukluk çağında başlayan kimlik gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti. Lesley-Anne Ey, "Çocuklar, sağlıksız cinsiyet rollerini benimseyecek ve toplum tarafından değerli görüldüğünü düşündükleri şekilde kendilerini sunmaya çalışacaktır" dedi. Ey, bu etkilerin kuşaklar boyu devam edebileceğine dikkati çekti. Modanın medya tarafından yönlendirildiğine ve çocuklar için "cinsel mesajlar" taşıyan ürünlerin piyasa sürüldüğüne de işaret eden Ey, moda sektöründe denetim mekanizmasının yeteri kadar işlemediğini söyledi. Ey, ebeveynlerin daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.