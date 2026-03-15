Çocuklara savaş görüntüleri izletmeyin

ABD, İran ve Suriye arasında yaşanan çatışmalar dünya gündemini meşgul ederken televizyon ve sosyal medyada savaş görüntülerinin yoğun biçimde yer alması çocukların psikolojisini de etkileyebiliyor. Uzmanlar özellikle ara tatil döneminde ekran başında daha fazla vakit geçiren çocukların bu görüntülerden olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekerek ailelere önemli uyarılarda bulunuyor. Savaş görüntülerine sürekli maruz kalan çocuklarda korku, kaygı ve güvensizlik duygusu artabiliyor. Bu durum uyku problemleri ve yoğun kaygı gibi belirtilere yol açabiliyor. Uzmanlara göre çocukları korumanın ilk adımı ekranı sınırlamak. Ebeveynlerin çocukların yanında panik ve korku dili kullanmaması da büyük önem taşıyor. Çocuklar savaşla ilgili sorular sorduğunda konuyu tamamen geçiştirmek yerine yaşlarına uygun, sade ve gerçekçi bir dille açıklama yapılması öneriliyor.