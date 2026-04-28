Çocuklarda yeni tehlike: Kozmetik takıntısı

İngiliz Guardian'ın haberine göre, son dönemde öne çıkan "cosmeticorexia" kavramı, kusursuz cilt arzusunun takıntı düzeyine ulaşmasını tanımlamak için kullanılıyor. İtalya'da yapılan çalışmaya göre, 8 ila 14 yaş arasındaki çocuklarda cilt tahrişi ve alerjik reaksiyon vakalarında artış var. Bu hastaların büyük kısmı, tıbbi öneri olmadan güçlü içeriklere sahip kozmetik ürünler kullanıyor. Ancak mesele yalnızca fiziksel etkilerle sınırlı değil. Çalışmanın yazarlarından dermatolog Giovanni Damiani, bazı çocukların makyajsız dışarı çıkmak istemediğini, sosyal medya üzerinden sürekli kozmetik içerik tükettiğini ve zamanla diğer ilgi alanlarından uzaklaştığını belirtiyor. Uzmanlar, özellikle gençlerde dış görünüşe bağlı stresin arttığını ve "kusursuzluk" arzusunun giderek daha erken yaşlarda ortaya çıktığını ifade ediyor. Bu eğilim, kaygı, düşük özsaygı ve yeme bozuklukları gibi psikolojik sorunlara neden oluyor.

