Çocuklardan özel konser

Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün konser verecek. Konserle, izleyicilere kültürel açıdan zengin bir deneyim sunulacak. 2024'te başlatılan proje kapsamında yapılan yetenek sınavlarıyla yaklaşık 1000 çocuk arasından seçilen öğrencilerle kurulan orkestra ve koro, bugün 300'ü aşkın öğrenciye ulaştı. Türk müziği ve Batı müziği enstrümanlarının bir arada yer aldığı koro, çocuklara çok yönlü sanat eğitimi imkânı sunuyor. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, müzik topluluğu olmanın yanı sıra çocukların birlikte üretme, disiplinli çalışma ve kültürel değerlerle bağ kurmaya da katkı sağlıyor. Projede, Türk müziği eserlerine özel bir yer verilerek kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, başta bir eğitim ve hobi çalışması olarak görülen yapının, disiplinli ve güçlü bir sanat topluluğuna dönüştüğünü aktararak çocukların orkestra üyesi gibi sahne disipliniyle hareket ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın projeyi desteklediğini vurgulayan Alptekin, "Cumhurbaşkanlığının attığı adımla ortaya çıkan bu sanat topluluğu, 200 yıl sonra ilk kez kurulan bir orkestra ve korosu. Bu da bundan sonraki nesillere örnek olmalı" değerlendirmesinde bulundu.