Çocukları cezalandırmayın, yanında olun

KONYA Farabi Hastanesi'nde görev yapan Psikolog Derya İnekci, çocuklarda ekran bağımlılığı tehlikesine dikkat çekti. İnekci, "Uygun içerik ve sınırlı süreyle kullanıldığında dijital oyunlar; eğlenme, öğrenme ve sosyal etkileşim açısından destekleyici olabilir. Çocuğun oynadığı oyunların içeriği mutlaka bilinmeli. Oyun süreleri çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun şekilde sınırlandırılmalı. Çocuğun duygusal ve davranışsal değişimleri düzenli olarak gözlemlenmeli. İçe kapanma, ani ruh hali değişimleri, uyku ve iştah sorunları ciddiye alınmalıdır. Bazı oyunlarda zorlayıcı görevler, ceza–ödül mekanizmaları, kaybetme tehdidi ve yoğun rekabet, çocuk üzerinde ciddi psikolojik baskı oluşturabilir. Bu da çocuklarda; başarısızlık korkusu, suçluluk duyguları, yetersizlik algısı ve değersizlik hisleri şeklinde kendini gösterebilir. Süreç uzadıkça bu durum çocuklarda; kaygı bozuklukları, içe kapanma, öfke kontrolünde zorlanma ve depresif belirtiler ile sonuçlanabilir. Ailelerin çocuklarını cezalandırmamaları, aksine 'Ne yaşarsan yaşa, bunu bizimle paylaşabilirsin' mesajını vermeleri gerekiyor" dedi.

