Çocukları için canını feda etti

Antalya - Isparta karayolunda dün akşam saatlerinde medyana gelen kazada B.Y.A. (28) idaresindeki kamyon ile Abdullah Turan'ın (29) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Senanur Turan'ın hayatını kaybettiği, otomobil sürücüsü eşi Abdullah Turan ile oğulları Ramazan Turan (4), Asaf Turan (6) ve araçtaki Halil İbrahim Şen'in (32) yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hastane morguna kaldırılan talihsiz kadının cenazesi defnedilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi. Öte yandan Senanur Turan'ın arka koltukta oturan oğulları Ramazan ve Asaf'ı korumak için üzerlerine kapanarak onları koruduğu ortaya çıktı.