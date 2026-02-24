‘Çocukları kitapla buluşturuyoruz’

İstanbul Valiliği
'nce yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul
Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen "Sancaktepe Kitap Fuarı" törenle açıldı. Sancaktepe Ravza Caddesi'nde düzenlenen kitap fuarının açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül
, kentte 3 milyona yakın öğrenci olduğunu belirtti. Gül, bu mütevazı etkinliklerde yapmak istedikleri şeyin, ilçe özelinde çocuklara, okuyuculara kitabı götürmek, yazarlar ile öğrencileri, okuyucularla, yazarları buluşturmak olduğunu söyledi. Daha küçük ve mütevazı ama daha yaygın etkinlik yapmak istediklerini aktaran Gül, şunları kaydetti: "Bunu 39 ilçemizin 39'unda yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere bir talimatı vardı. Özeti şu, 'Kendi çocuklarımız için istediğimiz her şeyi İstanbul'daki bütün çocuklar için isteyelim.' Bundan dolayı çocuklarımızın kitap okumasını, spor yapmasını, yeteneklerine göre bir enstrüman çalmasını, sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunup doğruyla yanlışı seçebilmeleri, 'hayır' diyebilmeleri bizim için çok önemli." Açılışın ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar kitap fuarını gezdi. "İstanbul Valiliği Sancaktepe Kitap Fuarı" 1 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacak.