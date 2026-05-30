Giriş Tarihi: 30.05.2026 18:16 Son Güncelleme: 30.05.2026 18:20

Çocukların oyunu faciayla bitti! Lüks sitedeki daire küle döndü

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir sitede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Evde çocukların oyun amaçlı yaktığı mum nedeniyle başlayan alevler, kısa sürede tüm daireyi sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yangını 45 dakikada kontrol altına alırken, daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam
Yangın, Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 32019 sokakta bulunan bir sitedeki 12 katlı apartmanın 9. katında meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, apartmanın 9. katında bulunan bir daireden dumanlar çıktığını gören site 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bu sırada üst katlarda bulunan daire sahipleri dumanların çıktığı dairenin kapısını çalarak durumu haber verdi. Daire sahipleri ve diğer vatandaşlar yangına kendi imkanları ile müdahale etmek isterken alevler tüm daireyi sardı.



ÜST KATLARDAKİ VATANDAŞLAR BİNAYI TAHLİYE ETTİ

İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Daireyi saran alevler nedeniyle üst katlarda bulunan diğer apartman sakinleri binayı tahliye ederken adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle daire küle dönerken, yangının dairede ikamet eden çocukların oyun oynarken yaktığı mum nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANTALYA #AKSU

