Çocuklarını almaya giden anne kazada can verdi

Antalya
'da motosikleti ile çocuklarını okuldan almak üzere yola çıkan Sevilay Aytış (44) trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Aliya İzzet Begoviç Caddesi kesişiminde meydana geldi. Sevilay Aytış okul çıkış saatine yakın çocuklarını almak için motosikleti ile yola çıktı. Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde seyir halindeki Aytış, sürücüsü öğrenilemeyen aracı görünce frene bastı. 3 çocuk annesi Sevilay Aytış, motosikletin kontrolünü kaybederek sürüklenmeye başladı. Yerde sürüklenen kadın yol ortasında duran otomobile çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sevilay Aytış'ı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Akciğerinin hasar aldığı ve iç kanaması olduğu belirlenen 3 çocuk annesi kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sevilay Aytış'ın eşi Ahmet Aytış gözyaşlarına hakim olamadı.