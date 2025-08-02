3 motosiklet kazası, 3 ölü

Antalya'da Sergen Gülpınar (30), önceki gece üyesi olduğu Apachi Motosiklet Grubu ile gezintiye çıktı. Efeler Parkı'ndan hareket eden grup saat 01.00 sularında çevre yoluna geldiği sırada motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde gitmeye başlayan Gülpınar, önündeki arkadaşına çarpınca dengesini kaybetti. Devrilen ve sürüklenerek bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde öldü. Kaza anı arkasından gelen arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Gülpınar'ın 1.5 yıl önce Dilara Gülpınar ile evlendiği ve yakında ikiz kız bebeklerinin dünyaya geleceği öğrenildi.Adana'da da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 36 yaşındaki Mustafa Dündar hayatını kaybetti.Antalya'nın Alanya ilçesinde ise motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü İlkay S. yaşamını kaybetti.