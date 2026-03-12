Haberler Yaşam Haberleri Çocuklarını görmek isterken öldürüldü
Mersin’de 9 suç kaydı bulunan sabıkalı kocayı eşi terk etti. Boşanma aşamasındaki koca, çocuklarını görmek için evine gelen eşini bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de 9 suç kaydı bulunan sabıkalı koca, boşanmak için kendisini terk eden ancak çocuklarını görmek için evine gelen eşini bıçaklayarak öldürdü. Mersin'de yaşayan 2 çocuk annesi Songül Aktekin (27), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdiği eşi Selami Aktekin'i (34) terk etti. Önceki gün ise çocuklarını görmek için eşinin merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'ndeki evine gitti.

9 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Ancak burada ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Selami Aktekin, eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Olayı gören komşularının ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Songül Aktekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan 9 kaydı bulunan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

