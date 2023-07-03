Çocuklarının gözü önünde öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Güler Gökgöz, sevgilisi Tuncay Erol tarafından evinde çocuklarının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Korkunç cinayet, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Güler Gökgöz, Kurban Bayramı'nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi Tuncay Erol kapıyı çaldı. Gökgöz, Erol'un ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. Erol eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre Güler Gökgöz ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Erol, Gökgöz'e 2 çocuğunun gözü önünde silahla ateş ederek evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler Güler Gökgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gökgöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, şüpheli Tuncay Erol polis ekipleri tarafından Harem Otogarı'nda yakalandı.