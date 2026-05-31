Coğrafi işaretli firik üretimi başladı

Gaziantep
'in Araban ilçesinde, kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan firiğin üretimine başlandı. Araban Ovası'nda çiftçiler, yeşil buğday başaklarını biçiyor. Küçük yığınlar halinde toplanan başaklar, bir gün kurutulduktan sonra tarlada ateşte kavruluyor. Firik, kavrulma işleminin ardından biçerdöverle toplanarak temizlenip paketlenmek üzere işletmelere götürülüyor. Yılda yalnızca yaklaşık bir haftalık dönemde üretilebilen firik, özellikle pilavıyla Gazianteplilerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.