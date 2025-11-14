COİNO kripto şirketine dev operasyon! 32 Milyar TL’lik aklama trafiği ortaya çıktı: 17 Şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin en geniş kapsamlı kripto para soruşturmalarından birine daha imza attı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kripto varlık platformu COİNO A.Ş.'nin, milyarlarca liralık yasa dışı para akışının merkezinde olduğu belirlendi.

4 AYDA 12 KAT ARTAN PARA TRAFİĞİ

MASAK tarafından hazırlanan kapsamlı raporda, şirket hesaplarındaki olağanüstü hareketlilik ilk dikkat çeken unsur oldu. Rapora göre: 2024 Temmuz–Aralık döneminde şirkete 211,5 milyon TL giriş olurken, 2025 Ocak–Mayıs döneminde bu rakam 11,9 milyar TL'ye fırladı. Şirket hesaplarından toplam 12,35 milyar TL, aralarında yurt dışı kripto platformlarının da bulunduğu birçok tüzel kişiye aktarılırken, 282,9 milyon TL ise şahıs hesaplarına gönderildi.

KAYITSIZ CÜZDANLARA 13,9 MİLYAR TL'LİK KRİPTO AKTARIM

MASAK'ın yaptığı kripto analizlerinde, COİNO üzerinden: Toplam 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş, 769,4 milyon USDT çıkış gerçekleştiği, Bunların 330,7 milyon USDT'sinin (13,9 milyar TL) hiçbir platformda kayıtlı olmayan anonim cüzdanlara gönderildiği ortaya çıkarıldı.

645 ŞÜPHELİ ŞAHISLA PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında şirketle para ilişkisi olan 802 gerçek kişiden 645'inin, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca COİNO'ya para gönderen çok sayıda kişinin hâlihazırda benzer suçlardan soruşturmalarının devam ettiği belirlendi.

17 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçuna karıştığı belirlenen: 17'si İstanbul'da, 1'i Hatay'da, 1'i Kocaeli'de, 1'i yurt dışında, 2'si cezaevinde bulunan toplam 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonla 17 şüpheli yakalandı, yurt dışındaki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

637 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen: 10 araç, 7 taşınmaz, COİNO A.Ş. dahil 16 şirket olmak üzere toplam yaklaşık 637 milyon TL değerindeki malvarlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

KAYYUM ATANDI

Ayrıca COİNO A.Ş.'ye, platform üzerinde gerçek kullanıcı bulunma ihtimaline karşı mağduriyet oluşmaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Başsavcılık, şirketin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini kripto varlıklara dönüştürerek yurt dışına aktardığını, bunun organize bir aklama faaliyeti olduğunun değerlendirildiğini belirterek, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü duyurdu.