ÇÖK-KAPA-TUTUN! Türkiye’de dev tatbikat bugün: Çök – kapan – tutun tekniği nedir, nasıl yapılır?

Bugün gerçekleşecek olan deprem tatbikatında vatandaşlara düşen en önemli görev "Çök, kapan ve tutun" hareketini deneyimlemek olacak. Olası bir afette göçük altından sağ çıkabilmemizi sağlayabilecek olan bu hareketi prova etmek büyük önem taşıyor. Hal böyleyken ise "çök – kapan – tutun tekniği nedir, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. AFAD önderliğindeki bu tatbikat 1999 Düzce depreminin de yıldönümünde gerçekleşecek olmasıyla da büyük önem taşıyor. İşte adım adım çök – kapan ve tutun tekniği hakkında detaylar.
12 KASIM'DA BÜYÜK TÜRKİYE TATBİKATI
1999 Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım tarihinde ise AFAD koordinasyonunda ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde tüm vatandaşlarımızın katılımıyla saat 18 bin 57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirilecek.
AFAD Eğitmeni Gamze Yıldırım, deprem sarsıntısı başladığında çök, kapan tutun hareketinin önemine dikkat çekerek, "Sarsıntı başladığı andan itibaren kesinlikle merdivenlere, balkonlara ve asansörlere koşmamamız gerekiyor. Sarsıntının başladığını hissettiğimizde bizim doğru davranış şeklimiz sağlam nesnenin yanında, üzerimize düşebilecek olan nesnelerden uzak, çök kapan ve tutun hareketidir. Bir elimizle nesneden tutunuyoruz. Diğer elimizle boyun ve baş bölgemizi koruyoruz."
"Bu hareketin amacı başka bir yere savrulup yaralanmayalım diye. Sarsıntı bitene kadar bekliyoruz. Eşyaların yeri bizim için çok önemli. Uzun boylu eşyalar sarsıntının etkisiyle düşüp bizi yaralayabilir. Özellikle çıkış kapılarımıza yakın eşyalar varsa bunların yerini değiştirmeyi öneriyoruz. Mutlaka duvara sabit olması gerekiyor. Mesela vestiyerin bizim çıkış kapımızın önüne düştüğü düşünüldüğünde hızlı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.
Çök-kapan-tutun en özet anlatımıyla deprem anında etraftaki eşyalar nedeniyle oluşabilecek çeşitli yaralanmalara karşı önlem olarak uygulanan bir teknik. Bugün dünyanın pek çok yerinde deprem önlemleri arasında önem verilen bir deprem anı protokolü. AFAD internet sitesinde deprem anında eğer kapalı bir alanda, bina içindeyse yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmesinde Çök-Kapan-Tutun tekniğine vurgu yapıyor. Ve Çök-Kapan-Tutun tekniğini şöyle özetliyor:
-Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK
-Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN
-Düşmemek için sabit bir yere TUTUN