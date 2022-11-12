ÇÖK-KAPA-TUTUN! Türkiye’de dev tatbikat bugün: Çök – kapan – tutun tekniği nedir, nasıl yapılır?

Çök-kapan-tutun en özet anlatımıyla deprem anında etraftaki eşyalar nedeniyle oluşabilecek çeşitli yaralanmalara karşı önlem olarak uygulanan bir teknik. Bugün dünyanın pek çok yerinde deprem önlemleri arasında önem verilen bir deprem anı protokolü. AFAD internet sitesinde deprem anında eğer kapalı bir alanda, bina içindeyse yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirmesinde Çök-Kapan-Tutun tekniğine vurgu yapıyor. Ve Çök-Kapan-Tutun tekniğini şöyle özetliyor: