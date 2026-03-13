Haberler Yaşam Haberleri Çok sayıda mağdur vardı: İnnovia 4 projesi üzerinden dolandırıcılık
Giriş Tarihi: 13.03.2026 17:16

Çok sayıda mağdur vardı: İnnovia 4 projesi üzerinden dolandırıcılık

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada binlerce kişiyi mağdur ettiği iddia edilen Innovia 4 projesinin sahibi Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat’a TMSF kayyım olarak atandı.

Batuhan ALTINBAŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, gayrimenkul sektörünü sarsacak dev bir operasyona imza attı. Esenyurt'ta Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulacak olan Innovia 4 projesi üzerinden vatandaşları dolandırdığı ve elde edilen paraları yurt dışına kaçırdığı iddia edilen şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı.

VARLIKLARI YURT DIŞINA KAÇIRACAKLARDI

Şüpheli şirketlerin; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işlediğine dair somut delillere ulaşıldı. Mağdurların paralarıyla kurulan kirli çarkın, varlıkları yurt dışına kaçırma hazırlığında olduğu tespit edildi.

TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

Somut deliller ışığında şüphelilerin mal varlıklarını yurt dışına kaçırmalarını engellemek amacıyla savcılığın talebi üzerine mahkemeden kritik bir karar çıktı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, 13 Mart 2026 tarihli kararıyla; Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. şirketlerine Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verdi.

