Çökertilen yasadışı bahis şebekesi 450 milyon dolarlık paraya yön vermiş

Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük 'Yasadışı bahis' operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında şebekenin Kıbrıs ve Karadağ ayağını yöneten 2 liderinin de olduğu öğrenildi. 450 milyon dolarlık bir para hacmini yönettiği ortaya çıkan şebeke üyelerinin polis tarafından en konulan mal varlıklarının değerinin 553 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

KIBRIS VE KARADAĞ

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini H.S. ve K.A.U.'nun yaptığı 'yasadışı bahis' şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı. Polis H.S.'nin şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayağını, K.A.U.'nun ise Karadağ ayağını yönettiğini belirlendi.

450 MİLYON DOLAR

8 internet sitesi üzerinden ve 6 farklı ilde açtıkları 6 ofiste 450 milyon dolar hacminde para haraketliliği olan şebekeye yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 24 Haziran'da Adana merkezli 30 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. 300 hedefin olduğu operasyonda 244 kişi yakalandı.

553 MİLYON LİRA

Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı bahis operasyonunda diğer illerden yakalanan şüpheliler Adana'ya getirildi. Polisin yaptığı operasyon çerçevesinde şüphelilere ait, parayı aklamak için kurdukları 2 paravan şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve işyerine el koydu. El konulan mal varlıkların ise 553 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

HAKİM KARŞISINDALAR

Operasyonda hedef olan 300 kişinin banka hesabına ve kripto varlıklarına tedbir konuldu. Emniyetteki işlemlerini tamamlanan aralarında şebekenin liderleri olan H.S. ve K.A.U.'nun da olduğu 173 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer 71 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.