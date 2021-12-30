Çökertme Kebabı tarifi: MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Çökertme Kebabı'nı en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Çökertme Kebabı tarifi ile ilgili olarak "MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Eti için:

300 gram dana kontrfile

2 yemek kaşığı sıvı yağ

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Et marinasyonu için:

1 adet rendelenmiş soğan

½ çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

½ su bardağı süt

1 su bardağı soda

1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)

Kibrit patates için:

2 adet orta boy patates

1,5 su bardağı Ayçiçek yağı (kızartmak için)

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 adet rendelenmiş domates

Servisi için:

4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Sosa buladığınız etleri buzdolabında uzun süre marine etmek isterseniz pişirme işlemi öncesinde oda ısısında bekletip sonrasında pişirmeyi unutmayın.

Daha çıtır olması için bol suda durulayıp üzerini kuruladığınız kibrit patatesleri az miktarda nişastayla harmanladıktan sonra da kızgın yağda ya da fritözde kızartabilirsiniz.

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?