Haberler Yaşam Haberleri Çökertme Kebabı tarifi: MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 23:49

Çökertme Kebabı tarifi: MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Çökertme Kebabı tarifi: MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Çökertme Kebabı’nı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek “MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına cevap aradı. Merak edilen MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Çökertme Kebabı'nı en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Çökertme Kebabı tarifi ile ilgili olarak "MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Eti için:

  • 300 gram dana kontrfile
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • ½ çay kaşığı tuz
  • ½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Et marinasyonu için:

  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • ½ çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • ½ su bardağı süt
  • 1 su bardağı soda
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)

Kibrit patates için:

  • 2 adet orta boy patates
  • 1,5 su bardağı Ayçiçek yağı (kızartmak için)

Domates sosu için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 adet rendelenmiş domates

Servisi için:

  • 4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Sosa buladığınız etleri buzdolabında uzun süre marine etmek isterseniz pişirme işlemi öncesinde oda ısısında bekletip sonrasında pişirmeyi unutmayın.

Daha çıtır olması için bol suda durulayıp üzerini kuruladığınız kibrit patatesleri az miktarda nişastayla harmanladıktan sonra da kızgın yağda ya da fritözde kızartabilirsiniz.

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. Fazla yağlı kısımlarından arındırılmış biftek ya da bonfile dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin. Et marinasyonu için yüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve üzeri streç filmle kaplı kapta buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.
  2. Kabuğunu soyduğunuz patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin.
  3. Bol suda durulayıp üzerlerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
  4. Küçük bir tencerede kızdırdığınız derin yağda birkaç partide altın sarısı rengini alana kadar kızartın.
  5. Kağıt havlu serili bir tabağa alıp dinlendirin.
  6. Etleri kızartmak için mümkünse döküm bir tavada az miktarda sıvı yağı kızdırın. Tereyağını ekleyin. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirin. Renk aldıklarında tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi katıp ocaktan alın.
  7. Domates sosu hazırlamak için; tereyağını küçük bir tavada kızdırın.
  8. Üzerine pul biber ve rendelenmiş domatesi ekleyip, 10 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.
  9. Servis tabaklarına sırasıyla; kızartılmış kibrit patates, çırpılmış sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp kızarmış domates ve yeşil biberle süsledikten sonra bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
İtirafçı PKK'nın çirkin yüzünü anlattı! Elebaşı Duran Kalkan’ın lakabı bakın neymiş!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı: Emrivaki taleplere karşılık vermemiz beklenmesin
İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası! Adım adım takibin ayrıntılarına SABAH ulaştı
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! SABAH, HDP vekilin kardeşi ve katilin ifadelerine ulaştı
Magazin kulisleri yasak aşk bombası ile sarsıldı! Gülşah Saraçoğlu 3 çocuk babası ünlü şarkıcıyla aşk mı yaşıyor?
Son dakika | Başak Cengiz İstanbul'da katledilmişti: Samuray kılıçlı cani vahşet anında bunları söylemiş!
Mehmet Ali Erbil'in 'dekolte' açıklaması Ece Ronay'ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu
SON DAKİKA | Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Çökertme Kebabı tarifi: MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA