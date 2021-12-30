Çökertme Kebabı tarifi: MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Çökertme Kebabı’nı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek “MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına cevap aradı. Merak edilen MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.
TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Çökertme Kebabı'nı en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Çökertme Kebabı tarifi ile ilgili olarak "MasterChef Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Sosa buladığınız etleri buzdolabında uzun süre marine etmek isterseniz pişirme işlemi öncesinde oda ısısında bekletip sonrasında pişirmeyi unutmayın.
Daha çıtır olması için bol suda durulayıp üzerini kuruladığınız kibrit patatesleri az miktarda nişastayla harmanladıktan sonra da kızgın yağda ya da fritözde kızartabilirsiniz.
ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?
Fazla yağlı kısımlarından arındırılmış biftek ya da bonfile dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin. Et marinasyonu için yüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve üzeri streç filmle kaplı kapta buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.
Bol suda durulayıp üzerlerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
Küçük bir tencerede kızdırdığınız derin yağda birkaç partide altın sarısı rengini alana kadar kızartın.
Kağıt havlu serili bir tabağa alıp dinlendirin.
Etleri kızartmak için mümkünse döküm bir tavada az miktarda sıvı yağı kızdırın. Tereyağını ekleyin. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirin. Renk aldıklarında tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi katıp ocaktan alın.
Domates sosu hazırlamak için; tereyağını küçük bir tavada kızdırın.
Üzerine pul biber ve rendelenmiş domatesi ekleyip, 10 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.
Servis tabaklarına sırasıyla; kızartılmış kibrit patates, çırpılmış sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp kızarmış domates ve yeşil biberle süsledikten sonra bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.