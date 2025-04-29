Cold Brew, kelime anlamı olarak bakıldığında Türkçe'de "soğuk demleme" anlamına gelir. Yavaş demleme ve hazırlama yöntemi ile hazırlanır. Bu nedenle de daha yumuşak içimli bir kahve olarak bilinir. Her zaman içmeye alışık olunan bir fincan kahveye göre daha serinletici yaz içeceğidir. Evinde bu kahveyi hazırlamak isteyenlerin Cold Brew nasıl yapılır, evde soğuk demleme kahve nasıl yapılır, filtre kahve ile olur mu gibi soruların yanıtlarını bilmesi gerekir.

Cold Brew Nasıl Yapılır?

Cold Brew yapmanın inceliklerini öğrenmek için öncelikle gerekli malzemelerin bilinmesi gerekir. Cold Brew için ihtiyaç olacak malzemeler ise aşağıdaki gibidir:

1 litre su (soğuk)

100 ila 150 gram kalın öğütülmüş kahve

Buz küpleri

1 sürahi ya da French Press

1 kahve bardağı (su bardağı da uygun olacaktır)

Malzemeler hazırlandıktan sonra Cold Brew yapılışı ise oldukça basittir.

Evde Soğuk Demleme Kahve Nasıl Yapılır?

Kalın öğütülmüş kahveyi su ile bir sürahi ya da French Press'te karıştırın. Ardından yaklaşık olarak 12 saat boyunca oda sıcaklığında bekletin. Oluşan konsantreyi filtreden geçirerek bir bardağa aktarın. Son olarak hazırlamış olduğunuz kahveye buz küplerini ve limon kabuğunu ilave edin. İşte bu kadar!

Cold Brew Filtre Kahve ile Olur Mu?

Soğuk kahveler, filtre kahvenin hazırlanıp dolaba atılması ve soğutulması ile elde edilir. Cold Brew ise soğuk su eşliğinde uzun sürede demlenir. Bu nedenle soğutulmasına da gerek kalmaz.