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Giriş Tarihi: 26.11.2023

Çölyak hastalarına karabuğday umut oldu

Ali OKTAY Ali OKTAY
Çölyak hastalarına karabuğday umut oldu
Türkiye'deki 700 bin çölyak hastası için Bilecikli kadınlar umut oldu. Glutensiz olması nedeniyle çölyak hastalarının tercih ettiği karabuğdayın normal buğdaya göre alternatif olması nedeniyle bu ürüne ilgi arttı. Buğdaya göre masrafsız olması ve suya az ihtiyaç duyulması nedeniyle üretici de bu ürünü tercih etmeye başladı. Arıcılık sektörü için de önemli bir ürün olan ve Türkiye'nin belirli bölgelerinde kısıtlı alanlarda üretilen karabuğday için Bilecik'te Nefsi Göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Gölpazarı Belediyesi umut dolu bir ortaklığa imza atarak Gümüşhane Kelkit'teki tesisin ardından Türkiye'nin ikinci büyük tesisi için harekete geçti. 15 ayda tamamlanacak tesiste karabuğday çiftçiden alındıktan sonra tesiste işlenecek ve paketlenerek pazara sunulacak. Tesis hem yurtdışından satın alınan karabuğdayı daha ucuz alınmasına imkan sağlayacak hem de kadınların istihdamına imkan tanıyacak.

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Çölyak hastalarına karabuğday umut oldu
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