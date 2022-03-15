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Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:17 Son Güncelleme: 15.3.2022 10:17

Comfort Fit Ne Demek? Comfort Fit Pantolon Kalıbı Nedir?

Comfort Fit Ne Demek? Comfort Fit Pantolon Kalıbı Nedir?

Giyim sektörü eskiye göre artık çok farklı bir hal almaya başlamıştır. Giyim kuşam artık bir ihtiyaç olmanın yanında moda anlamına da gelmektedir. Günümüzde herkes iyi kötü bir tarza sahiptir ve buna göre kıyafetler seçmek isterler. Örneğin spor, klasik, resmi, gündelik, renkli, sade gibi bir sürü tarz vardır ve kıyafetler buna uygun seçilerek bir ahenk yaratılır. Comfort fit de genellikle rahat tarzı tercih edenlerin seçimidir. Comfort fit ne sizi skinny yani dar giysiler kadar sıkar ne de oversize yani bol kalıp kadar spor gösterir. Tam orta halli, gündelik yaşam için uygun kalıptır diyebiliriz. Peki ya comfort fit pantolon kalıbı nedir? Comfort fit ne demek?

Comfort fit en rahat ve gündelik kalıp tiplerinden bir tanesidir. Comfort fit giyinen kişiler genelde rahat fakat çok da bol giyimi tercih etmeyenlerin seçimidir. Comfort fit giyerek gündelik işlerinizi halletmeye gidebilir, işinize, okulunuza gidebilir, ya da bir akşam yemeğine gidebilirsiniz. Genelde spor ve gündelik tarzlarda comfort fit kalıp kıyafetler tercih edilir ve severek giyilir. Hemen her mağazada bulunabilen bir kalıptır.

Comfort Fit Ne Demek?

Comfort fit, kelime anlamı ile "rahat kalıp" demektir. Bildiğiniz gibi giyim sektöründe vücut tipine göre kalıplar bulunur. Comfort fit de o kalıp türlerinden bir tanesidir. Comfort fit, dar kalıp kadar bedeni sarmaz fakat geniş kalıp kadar da bol bir görünüm sergilemez. Yani rahat ve ortalama genişlikte bir kalıptır. En çok tercih edilen kalıplar arasındadır diyebiliriz.

Comfort Fit Kalıp Ne Demek?

Türkçe kelime anlamı olarak comfort fit "rahat kalıp" anlamına gelmektedir. Bu kalıp birçok farklı kalıp arasında en rahat olanlardan birisidir gerçekten de. Bu nedenle ismini tam anlamıyla karşılıyor diyebiliriz.

Comfort fit kalıp genelde ortalama, sağlıklı kiloda olan kişilerin ve rahat, dar giyinmekten ya da çok bol giyinmekten hoşlanmayan kişilerin tercihidir. Comfort fit kalıp, neredeyse bütün giyim mağazalarında rahatça bulabileceğiniz ve uzun yıllar rahat bir şekilde giyebileceğiniz bir kalıp tipidir.

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Comfort Fit Ne Demek? Comfort Fit Pantolon Kalıbı Nedir?
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