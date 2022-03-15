Comfort Fit Ne Demek? Comfort Fit Pantolon Kalıbı Nedir?

Comfort fit en rahat ve gündelik kalıp tiplerinden bir tanesidir. Comfort fit giyinen kişiler genelde rahat fakat çok da bol giyimi tercih etmeyenlerin seçimidir. Comfort fit giyerek gündelik işlerinizi halletmeye gidebilir, işinize, okulunuza gidebilir, ya da bir akşam yemeğine gidebilirsiniz. Genelde spor ve gündelik tarzlarda comfort fit kalıp kıyafetler tercih edilir ve severek giyilir. Hemen her mağazada bulunabilen bir kalıptır.

Comfort Fit Ne Demek?

Comfort fit, kelime anlamı ile "rahat kalıp" demektir. Bildiğiniz gibi giyim sektöründe vücut tipine göre kalıplar bulunur. Comfort fit de o kalıp türlerinden bir tanesidir. Comfort fit, dar kalıp kadar bedeni sarmaz fakat geniş kalıp kadar da bol bir görünüm sergilemez. Yani rahat ve ortalama genişlikte bir kalıptır. En çok tercih edilen kalıplar arasındadır diyebiliriz.

Comfort Fit Kalıp Ne Demek?

Türkçe kelime anlamı olarak comfort fit "rahat kalıp" anlamına gelmektedir. Bu kalıp birçok farklı kalıp arasında en rahat olanlardan birisidir gerçekten de. Bu nedenle ismini tam anlamıyla karşılıyor diyebiliriz.

Comfort fit kalıp genelde ortalama, sağlıklı kiloda olan kişilerin ve rahat, dar giyinmekten ya da çok bol giyinmekten hoşlanmayan kişilerin tercihidir. Comfort fit kalıp, neredeyse bütün giyim mağazalarında rahatça bulabileceğiniz ve uzun yıllar rahat bir şekilde giyebileceğiniz bir kalıp tipidir.