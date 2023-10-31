Çömlek Kebabı, Türk mutfağının özel bir lezzetidir ve geleneksel olarak çömlek veya testi adı verilen toprak kaplarda hazırlanan bir yemektir. Yemek, düşük ateşte veya taş fırında uzun bir süre pişirilir ve çömlek veya testi içinde servis edilir. Çömlek Kebabının sunumu sırasında dikkat çeken özellik, çömleği veya testiyi açma anıdır. Çömlek Kebabı hangi yöreye aittir, Testi Kebabı nerenin yemeği, hangi şehre ait soruları bu lezzete hakim kişiler tarafından merak edilir.

Çömlek Kebabı Hangi Yöreye Aittir?

Yozgatlılar, Testi Kebabı'nın özgün anavatanının Yozgat olduğunu savunur. Onlara göre, Yozgat Testi Kebabı, yıllardır şehirlerinin sokaklarında ve restoranlarında pişirilen eşsiz bir lezzettir.

Nevşehir ise Testi Kebabı'nın gerçek anavatanının aslında Avanos ilçesi olduğunu iddia etmektedir. Bu iddia, Testi Kebabı'nın lezzetini veren testinin burada üretildiğini ve hatta bu testilerin Yozgat'a tedarik edildiği şeklindedir. Nevşehirli esnaf, Testi Kebabı'nın tam anlamıyla "Avanos Testi Kebabı" olduğunu savunur ve geleneksel olarak bu bölgede yetişen malzemelerin, Testi Kebabı'nın eşsiz tadını yarattığını belirtir.

Testi Kebabı Nerenin Yemeği?

Testi Kebabı, özellikle Kapadokya bölgesi ile özdeşleşmiştir. Kapadokya'nın Avanos ilçesinde üretilir ve servis edilir.

Testi Kebabı Hangi Şehre Ait?