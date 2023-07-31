Haberler Yaşam Haberleri Conta Yakan Araba Ne Kadar Su Eksiltir? Contası Yanan Araba Gider Mi, Hararet Yapar Mı?
Giriş Tarihi: 31.7.2023 08:48 Son Güncelleme: 31.7.2023 08:48

Conta Yakan Araba Ne Kadar Su Eksiltir? Contası Yanan Araba Gider Mi, Hararet Yapar Mı?

Sürücülerin merak ettiği konulardan biri de conta yakan araba ne kadar su eksiltir sorusudur. Conta yakma sorunu arabalarda nadiren rastlanan ve maddi anlamda sürücüye büyük bir külfettir. Contası yanan arabanın gidip gidemeyeceği ya da hareket kısıtlaması her zaman merak edilmiştir. Contası yanan arabada sorunun kısa sürede tespit edilmesi bu açıdan çok önemlidir. Soruna ne kadar geç müdahale edilirse maddi kayıp da o kadar fazla olacaktır.

Conta Yakan Araba Ne Kadar Su Eksiltir? Contası Yanan Araba Gider Mi, Hararet Yapar Mı?

Conta yakan araba su eksiltir. Conta yakan araba ne kadar su eksiltir sorusuna cevap bulunduğunda bu durumun conta yakmadan kaynaklı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Conta yanma sorunu olan arabanın hareket kabiliyeti doğal olarak azalacaktır. Bu da araçlarda istenmeyen bir durumdur. Conta yanma sorununa kısa sürede müdahale edilerek problemin ortadan kaldırılması amaçlanmalıdır. Aksi durumda büyük mağduriyetler oluşabilir.

Conta Yakan Araba Ne Kadar Su Eksiltir?

Aracınızda conta yakma sorununun olup olmadığını anlamanın en basit yöntemi, aracın çekişten düşmesidir. Bunun yanında aracın soğutma suyunda da belli miktarda eksilme olacaktır. Su eksilmesinin miktarı ile ilgili belli bir oran yoktur. Contası yanan aracın soğutma sıvısı kısa süre içerisinde bitecektir. Bu da arızanın büyük bir boyuta ulaşmasına sebep olur.

Conta Yakan Araba Gider Mi?

Conta yakan arabanın çalışıp çalışmayacağı da merak edilen bir sorudur. Conta yakan bir araç çalışmaya devam eder. fakat aracın çalışması stabil değildir. Yanma odası, soğutma suyu ve yağ kanalı birbirinden ayrışacağı için motorun performansı düşer. Doğal olarak aracın çekişinin düşük seviyede olduğu ve istenen performansı sergilemediği görülür.

Conta Yakan Araba Hararet Yapar Mı?

Conta yakan araç çalışır ve hareket edebilir. Fakat bu durum contanın ne derece yandığına bağlıdır. Conta yanması ileri boyutlara ulaştığında motorun alt kısımları ve subapları zarar görecektir. Bu da büyük boyutta bir masraf ve mağduriyet demektir. Conta yanması ilk etapta basit bir sorun olsa da conta yakan aracın kullanılması, arızanın boyutunun artmasına neden olacaktır. Bu nedenle conta yanması şüphesi olan aracın kullanılmaması ve direkt olarak tamir ettirilmesi gerekir.

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Conta Yakan Araba Ne Kadar Su Eksiltir? Contası Yanan Araba Gider Mi, Hararet Yapar Mı?
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