Contası Yanık Araba Kaç Km Gider? Contası Yanık Araç Ne Kadar Götürür? tk1

Sıklıkla meydana gelen araç arızalarından biri de conta yanmasıdır. Sızdırmazlık görevini üstlenen contanın zarar gördüğü zaman sürücüler ne yapması gerektiği hakkında doğru bilgi edinmelidirler. Bu hususta özellikle contası yanık araba kaç km gider, ne kadar götürür soruları dikkat çekmektedir.

Contası Yanık Araba Kaç Km Gider?

Conta, otomobillerde motor parçaları ve silindir gibi iki ya da tek parçanın arasında sızdırmazlık yahut yalıtım görevini yerine getirir. Hava veya su sızdırmasını engellemek için bulunan conta kapakları bazı durumlarda yanabilir. Contası yanık bir araba imkan varsa hiç hareket ettirilmeden çekici ile servise götürülmelidir.

Mecburi şartlarda ise en yakın güvenli alana kadar götürülüp araç derhal stop ettirilmelidir. Contası yanık arabayı 200-300 metre dahi götürmek motor yanmasına sebep olabilir. Bu durumda yapılacak olan en doğru yöntem aracı çekiciyle yahut motoru stop şekilde başka araçla halat yardımıyla servise götürmek olacaktır.

Contası Yanık Araba Ne Kadar Götürür?

Teknik bakımından contası yanık aracın sürülmesi mümkündür ancak bu eylem başta motor yanması olmak üzere pek çok olumsuz duruma sebep olmaktadır. Ancak yoğun trafik seyrinin olduğu bir yolda conta yanması durumunda, motoru yormadan en güvenli alana kadar götürülebilir.