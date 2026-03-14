Çöp evde yangın paniği! Görme engelli vatandaş evden çıkmak istemedi

Gümüşpala Mahallesi'nde yaşayan Seydar Özvardar, annesini yaklaşık 10 yıl önce kaybetti. Geçirdiği bir trafik kazasında iki gözünü kaybeden Özvardar yaşamını evinde tek başına sürdürüyordu. Özvardar yaşadığı evi temizleyemediği için bir süre sonra çöple dolmaya başladı. Durumdan şikayetçi olan komşuların başvurusu üzerine, ev, son 5 yılda iki kez ekipler tarafından temizlendi. Avcılar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Avcılar Belediyesi'nin zabıta, sağlık, temizlik ve veteriner işleri ekipleri daha önce de eve müdahale etti. Ancak Özvardar, eşyalarının alınacağı endişesiyle zaman zaman ekiplere karşı direndi.

EVDE YANGIN ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde tüple çalışan sobanın yanında bulunan battaniyenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Dumanın kısa sürede tüm evi kaplaması üzerine Özvardar pencereleri açarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan battaniyeyi evden çıkararak yangını söndürdü ve içeride biriken dumanı tahliye etti. Ancak Özvardar yoğun dumana rağmen evden çıkmak istemedi. Polis memurunun ikna çabaları sonucu evden çıkarılan Özvardar bina girişinde beklemeyi kabul etti. Özvardar, kimseye zararının olmadığını söyledi.

Komşular ise evde biriken çöpler nedeniyle yayılan kötü kokudan uzun süredir şikayetçi olduklarını, evde bulunan tüplerin patlama ihtimalinden de endişe duyduklarını söyledi.