Haberler Yaşam Haberleri Çöp kamyonu geri gelirken yaşlı adamı ezerek öldürdü
Giriş Tarihi: 22.11.2025 23:24

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, pazar yerinde çöp kamyonunun geri geri gelmesi sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti. Olay yerinde ölen 78 yaşındaki Mustafa Akman'ın, iddiaya göre telefonla konuştuğu sırada çöp kamyonunun altında kaldığı belirtildi.

AYHAN FİDAN
Karacabey'in Garipçe Mahallesi Ulu Camii yanında kurulan cumartesi pazarının dağılmasının ardından, belediye çöp kamyonu şoförü Hasan K. (54) aracıyla geri manevra yaptı.

Bu sırada, iddiaya göre telefonla konuşmakta olan Mustafa Akman'ı (78) fark etmeyen şoför, kamyonunu geri sürdü. Çöp kamyonunun arka tekerleğinin altına alınan Akman'ın durumunu gören vatandaşların bağırması üzerine şoför durdu. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri, çöp kamyonunun altından çıkarılan Mustafa Akman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

İlçede yıllardır matbaacılık yapan ve herkesin tanıdığı bir isim olan Mustafa Akman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, belediye şoförü Hasan K. ifadesi alınmak üzere Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

