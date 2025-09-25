İzmir’de çöp krizi! 1 milyon vatandaş mağdur oldu: Bedelini ödediğimiz hizmetin karşılığını alamıyoruz...

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Karşıyaka ve Çiğli'deki çöp krizi her iki ilçede yaşayan 1 milyonun üzerinde vatandaşı zor durumda bıraktı. Çöplerin çevre ve insan sağlığını tehdit etmeye başladığını belirten vatandaşlar eylemin bir an önce sona erdirilmesini çöplerin toplanmasını istedi. Çöp yığınlarından etrafa kara sinek, böcek ve fare yayıldığını belirten vatandaşlar: "Evimizin kapısını penceresini açamaz duruma geldi. Çocuğumuzu okula gönderirken bile korkuyoruz." Diye konuştu.

"BEDELİNİ ÖDEDİĞİMİZ HİZMETİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"

"Belediye bizden çöp toplama parasını su faturaları aracılığı ile alıyor. Fakat vatandaştan parasını aldığı hizmetin karşılığını yerine getirmiyor." Diyen vatandaşlar; "Nasıl vatandaş üstüne düşeni yapıp her ay su faturası ile birlikte katı atık bertaraf bedelini ödüyorsa belediyede parasını aldığı hizmeti vatandaşa kesintisiz olarak vermek zorunda. Madem çöpler toplanmıyor katı atık toplama bedelleri de alınmasın. Vatandaş boşu boşuna para ödemesin." Diye konuştu.