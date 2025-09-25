İzmir’de çöp krizi! 1 milyon vatandaş mağdur oldu: Bedelini ödediğimiz hizmetin karşılığını alamıyoruz...

İzmir'de kentin en çok nüfus barındıran ilçeleri arasında yer alan Çiğli ve Karşıyaka'da belediye işçilerinin maaşlarını alamadıkları için başlattıkları iş bırakma eylemi 1 milyonun üzerinde İzmirliyi vurdu. Cadde ve sokaklar çöp yığınları ile dolarken evsel atıklardan etrafa yayılan pis koku vatandaşı çileden çıkardı. Karşıyaka'nın en işlek alış veriş merkezlerinden biri olan Karşıyaka Çarşı'da çöp yığınlarından ötürü vatandaşlar adeta yürüyemez duruma gelirken bölge sinek ve böcek istilasına uğradı.
İŞÇİLER MAAŞLAR YATMAYINCA İSYAN ETTİ
İzmir'de geçtiğimiz haftalarda Buca, Karabağlar ve Konak ilçeleri ile başlayan çöp krizi bu sefer de kentte en yoğun nüfusun yaşadığı Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine sıçradı. İşçiler Karşıyaka Belediyesi'nde 5, Çiğli Belediyesinde ise 2 aylık maaşlarını alamayınca iş bıraktı.
KRİZ İKİNCİ GÜNDE DE DEVAM EDİYOR
Durum böyle olunca her gün sabahın erken saatlerinde temizlik işleri şantiyesinden iş başı yapan ekipler kontak kapatıp çöp toplamaya çıkmadı. Maaş krizi ikinci günde de çözülemeyince İzmir'in Karşıyaka ve Çiğli İlçelerinde cadde ve ara sokaklarda biriken çöpler çevre ve insan sağlığını tehdit etmeye başladı. Çöp toplanmayan bölgelerde adeta böcek, fare ve sinek istilası başladı. Her iki ilçede de bazı yerlerde biriken çöplerden ötürü vatandaşların yollarda yürümekte güçlük çektiği gözlendi.
CUMHUR İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ TOPLANTIYA KATILMADI
Çöp krizinin yaşandığı Çiğli'de CHP'li Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız bankalardan kredi çekip işçi borçlarını ödemek için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Cumhur ittifakına üye AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri yaşananları protesto ederek toplantıya katılmadı. Meclis oturumu CHP'li meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Borçlanma için belediye başkanına yetki vermeyi öngören önerge CHP'li üyelerin oylarıyla komisyonlara sevk edildi.
KARŞIYAKA YENİ ÖDEME TAKVİMİ SUNDU AMA…
Karşıyaka'da ise belediye yönetimi işyerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 10 Nolu şube yönetimine yeni bir ödeme takvimi sundu. Eylemdeki işçilerin sıcak bakmadığı teklifle ilgili son kararın günün ilerleyen saatlerinde belediye yönetimine bildirileceği öğrenildi.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Karşıyaka ve Çiğli'deki çöp krizi her iki ilçede yaşayan 1 milyonun üzerinde vatandaşı zor durumda bıraktı. Çöplerin çevre ve insan sağlığını tehdit etmeye başladığını belirten vatandaşlar eylemin bir an önce sona erdirilmesini çöplerin toplanmasını istedi. Çöp yığınlarından etrafa kara sinek, böcek ve fare yayıldığını belirten vatandaşlar: "Evimizin kapısını penceresini açamaz duruma geldi. Çocuğumuzu okula gönderirken bile korkuyoruz." Diye konuştu.
"BEDELİNİ ÖDEDİĞİMİZ HİZMETİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"
"Belediye bizden çöp toplama parasını su faturaları aracılığı ile alıyor. Fakat vatandaştan parasını aldığı hizmetin karşılığını yerine getirmiyor." Diyen vatandaşlar; "Nasıl vatandaş üstüne düşeni yapıp her ay su faturası ile birlikte katı atık bertaraf bedelini ödüyorsa belediyede parasını aldığı hizmeti vatandaşa kesintisiz olarak vermek zorunda. Madem çöpler toplanmıyor katı atık toplama bedelleri de alınmasın. Vatandaş boşu boşuna para ödemesin." Diye konuştu.