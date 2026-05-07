COP31’in ikinci medya turu başlıyor: 11 ülkeden 17 yabancı gazeteci Türkiye’ye geliyor!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 9-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında kapsamlı bir çevre ve iklim medya turu düzenliyor. İlki 27-29 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen medya turunun ikinci ayağı Hatay ve İstanbul olacak.

HANGİ ÜLKELER VAR?

Türkiye'nin Kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılmasını hedefleyen "Road to COP31: Sustainable Future International Media Program" başlıklı organizasyona; İngiltere, Macaristan, İspanya, Güney Kore, İtalya, Sırbistan, Fas, Karadağ, Kuzey Makedonya, Azerbaycan ve KKTC olmak üzere 11 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılım sağlayacak.

NELER ANLATILACAK?

Program ile Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler uluslararası basın mensuplarına aktarılacak. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak.

BAKAN KURUM İLE GÖRÜŞECEKLER

Medya turu çerçevesinde katılımcılar ilk olarak Hatay'da düzenlenecek olan "Türkiye'nin COP31 Yolculuğu: Dirençli Şehirler Programı" kapsamında bir saha ziyareti gerçekleştirecek. Sonrasında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile görüşecek. Medya mensupları bu görüşmede; daha adil, kapsayıcı ve işlevsel bir küresel düzenin inşasına katkı sunmayı hedefleyen ve diyalog, aksiyon ve uzlaşı ilkeleri doğrultusunda şekillenecek olan COP31 süreci hakkında bilgi edinecek.

4 TUR DAHA OLACAK

Programın son gününde dünyanın en derin ikinci üretim tesisi olan olan İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi ziyaret edilecek. Katılımcılar, tarımda sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm konularında bilgilendirilecek. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali kapsamında çevre tırı ziyaret edilecek. Çevre ve iklim medya turları kapsamında COP31 Zirvesi'ne kadar dört basın turu daha gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör