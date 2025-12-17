Haberler Yaşam Haberleri MAÇ BAŞLADI! Talavera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak belli mi?
Giriş Tarihi: 17.12.2025 23:53 Son Güncelleme: 17.12.2025 23:54

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) son 32 turunda Real Madrid, CF Talavera de la Reina'ya konuk oluyor. Futbolseverlerin, özellikle de Türk taraftarların merakla beklediği karşılaşmada gözler milli yıldızımız Arda Güler üzerinde olacak. Peki, Talavera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar:

Real Madrid, yoğun maç trafiği içinde Kral Kupası serüvenine başlıyor. Xabi Alonso'nun öğrencileri, turda sürprize yer vermeden yoluna devam etmek istiyor. Ligdeki son Alaves maçında ilk 11'de şans bulan ve performansıyla alkış alan Arda Güler'in, kupa rotasyonunda daha fazla süre alması bekleniyor. El Prado Stadı'nda oynanacak bu kritik mücadele, genç yıldızların kendilerini kanıtlaması için büyük bir fırsat sunuyor.

TALAVERA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası'ndaki bu heyecan verici eşleşme için takvimler bugünü gösteriyor:

Maç Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba (Bugün)

Maç Saati: TSİ 23:00

Stadyum: Estadio El Prado

TALAVERA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası maçlarının yayıncısı bulunmuyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ OYNAYACAK?

Milli yıldızımız Arda Güler'in önceki maçlarda gösterdiği performans ışığında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

