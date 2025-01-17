Çöpçatan uygulamasından buluştukları adamların banka hesaplarını boşalttılar! Mobil uygulama vurguncuları gözaltına alındı

Online yani internet üzerinden ve telefon üzerinden indirilen uygulama aracılığı ile girilen arkadaşlık sitesini kullanan dolandırıcılar bu kez yeni bir yönteme başladı. İddiaya göre siteye sahte isimlerle üye olan şebeke üyesi kadınlar ağlarına düşürdükleri kişilerle buluşma ayarlayıp yakınlık kurdular.

Bir süre sohbet ettikten sonra kişilerin özel bilgilerini elde eden kadınlar şahısların cep telefonlarını alıp hızla yanlarından uzaklaştı. Kendilerini bekleyen araçla bekleyen şebeke üyesinin yanına giden dolandırıcı kadınlar olay yerinden uzaklaşınca elde ettikleri bilgilerle mobil banka hesaplarına girip ne kadar para varsa kendi hesaplarına geçirdi.

9 İLDE 21 GÖZALTI

Ülke genelinde artan bu dolandırıcılık yöntemi üzerine soruşturma başlatıldı. Aylar süren teknik ve fiziki takip neticesinde çete üyeleri tek tek tespit edildi. Geçtiğimiz Salı günü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul Merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken soruşturma kapsamında daha önceden 7 kişinin de gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.