Çöpçü Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Türleri: Çöp Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Çöpçü balıkları, akvaryumda beslenen balık türlerinden birisidir. Anavatanı Güney Amerika olan bu balıkların sığ sularda ve nehir kıyılarında yaşadığı bilinir. Zararsız olan bu canlılar, son derece barışçıllardır. Pek çok farklı türü bulunan bu balıkların ömrü 20 yılı bulur. Kedi balığı olarak da adlandırılan bu balıklar sürü halinde yaşarlar. Bu sebeple akvaryumda birden fazla çöpçü balığının olması önemlidir. Çöpçü balığı almak isteyenler, onun özellikleri, bakımı ve türleri konusunda bilgi sahibi olmak ister. Bu yüzden çöpçü balığı türü sıklıkla araştırılır. Eğer evdeki akvaryumunuza bir çöpçü balığı almak istiyorsanız bu balıklar hakkında gerekli bilgilere sahip olmanız gerekebilir.

Çöpçü Balığı Özellikleri

Çöpçü balıkları, evde beslenen en evcil balıklardan birisidir. Japon balıklarıyla iyi geçinebilen bu balıklar, diğer türlerle de uyum sağlar. Çöpçü balıklarının dişi olanları, erkeklere göre daha iridir. Ömrü uzun olan bu balıklar doğru bakıldığında 20 yıl yaşayabilirler.

Akvaryumun dibinde ve ortalarında yaşayan bu balıklar, dipte biriken yiyecek artıklarını yerler. Bu sebeple isimleri çöpçü balığıdır. Akvaryumun suyu bu sayede temiz kalmış olur. Hem etçil hem de otçul bu balıklar, dipteki yemler dışında kumdaki pire gibi organizmalarla da beslenirler. Bu balıklar beslenecekleri zaman, önce bıyıklarıyla yemleri kontrol ederler. Zararsız olan bu canlılar, barışçıl hayvanlardır.

Çöpçü balıkları son derece dayanıklıdır ve kolay kolay hastalanmazlar. Çöpçü balığının bulunduğu akvaryumun ısısı önemlidir. Bu sıcaklık ortalamasının 25 derece olması idealdir. Bu balıklar sürü balığı olduğu için toplu yaşamayı severler. Bunun yanı sıra diğer balık türleriyle de rahatlıkla geçinebilirler.

Çöpçü Balığı Türleri

Çöpçü balıkları, akvaryumda yaşayan en popüler balıklardır. Bilimsel adı Corydoras olan çöpçü balığı, toplu halde yaşayan, kendi halinde zararsız canlılardır. Diğer balık türlerinde olduğu gibi çöpçü balıklarının da pek çok türü bulunur. Birbirinden farklı renkte ve özellikte olan bu balık türleri aşağıdaki gibidir: