Haberler Yaşam Haberleri Çöpçü Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Türleri: Çöp Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?
Giriş Tarihi: 15.3.2022 14:14 Son Güncelleme: 15.3.2022 14:14

Çöpçü Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Türleri: Çöp Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Çöpçü Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Türleri: Çöp Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Balık türleri arasında en popüler balıklar çöpçü balığıdır. Bu balıkların akvaryumdaki atıkları yedikleri düşünülür. Fakat bunun tamamen yanlış bir bilgi olduğunu söylemeliyiz. Sanılanın aksine çöpçü balıkları akvaryumun dibinde biriken yemleri yiyerek suyun temizlenmesine yardımcı olur. Çöpçü balığı özellikleri, bakımı ve türleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırma yapmaktadır. Her akvaryumda olması gereken bu balıklar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Çöpçü Balığı Özellikleri, Bakımı ve Türleri: Çöp Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar? İşte, bu balıklar hakkında sizler için önemli bilgilere yer verdik.

Çöpçü balıkları, akvaryumda beslenen balık türlerinden birisidir. Anavatanı Güney Amerika olan bu balıkların sığ sularda ve nehir kıyılarında yaşadığı bilinir. Zararsız olan bu canlılar, son derece barışçıllardır. Pek çok farklı türü bulunan bu balıkların ömrü 20 yılı bulur. Kedi balığı olarak da adlandırılan bu balıklar sürü halinde yaşarlar. Bu sebeple akvaryumda birden fazla çöpçü balığının olması önemlidir. Çöpçü balığı almak isteyenler, onun özellikleri, bakımı ve türleri konusunda bilgi sahibi olmak ister. Bu yüzden çöpçü balığı türü sıklıkla araştırılır. Eğer evdeki akvaryumunuza bir çöpçü balığı almak istiyorsanız bu balıklar hakkında gerekli bilgilere sahip olmanız gerekebilir.

Çöpçü Balığı Özellikleri

Çöpçü balıkları, evde beslenen en evcil balıklardan birisidir. Japon balıklarıyla iyi geçinebilen bu balıklar, diğer türlerle de uyum sağlar. Çöpçü balıklarının dişi olanları, erkeklere göre daha iridir. Ömrü uzun olan bu balıklar doğru bakıldığında 20 yıl yaşayabilirler.

Akvaryumun dibinde ve ortalarında yaşayan bu balıklar, dipte biriken yiyecek artıklarını yerler. Bu sebeple isimleri çöpçü balığıdır. Akvaryumun suyu bu sayede temiz kalmış olur. Hem etçil hem de otçul bu balıklar, dipteki yemler dışında kumdaki pire gibi organizmalarla da beslenirler. Bu balıklar beslenecekleri zaman, önce bıyıklarıyla yemleri kontrol ederler. Zararsız olan bu canlılar, barışçıl hayvanlardır.

Çöpçü balıkları son derece dayanıklıdır ve kolay kolay hastalanmazlar. Çöpçü balığının bulunduğu akvaryumun ısısı önemlidir. Bu sıcaklık ortalamasının 25 derece olması idealdir. Bu balıklar sürü balığı olduğu için toplu yaşamayı severler. Bunun yanı sıra diğer balık türleriyle de rahatlıkla geçinebilirler.

Çöpçü Balığı Türleri

Çöpçü balıkları, akvaryumda yaşayan en popüler balıklardır. Bilimsel adı Corydoras olan çöpçü balığı, toplu halde yaşayan, kendi halinde zararsız canlılardır. Diğer balık türlerinde olduğu gibi çöpçü balıklarının da pek çok türü bulunur. Birbirinden farklı renkte ve özellikte olan bu balık türleri aşağıdaki gibidir:

  • Panda Çöpçü Balığı:
  • Kahverengi Çöpçü Balığı
  • Benekli Çöpçü Balığı
  • Sterbai Çöpçü Balığı
  • Pigme Çöpçü Balığı
  • Ters yüzen Çöpçü Balığı
  • Albino Çöpçü Balığı

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tüm tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! “VAR neden çağırmadı bilmiyorum”
Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası şok sözler! "Beşiktaş'ın penaltısı..."
Son dakika derbi haberleri: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası penaltı isyanı! Maç sonunda kırmızı kart çıktı…
SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele ve akaryakıt fiyatları açıklaması
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor
Son dakika | Gözler o tarihe çevrildi! Yerli savaş uçağı geliyor
Malezya'da hamile kadın kocasına 7 milyon lira değerinde Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıklamıştı! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan müjde...
Son dakika Galatasaray haberi: İspanyollar'dan Kerem Aktürkoğlu övgüsü! "Barcelona'ya tehdit"
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
ARKADAŞINA GÖNDER
Çöpçü Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Türleri: Çöp Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA