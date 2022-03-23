Çöpçü Balığı Özellikleri Ve Türleri Nelerdir? Çöpçü Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Çöpçü balığı ebatları ve bazı özellikleri sayesinde akvaryumlarda sıkça görülen, tercih edilen bir balık türüdür. Diğer balık cinsleriyle uyum sağlamakta zorluk çekmeyen, bilenenin aksine akvaryumu temizlemeyen çöpçü balığı nasıl beslenir? İşte ayrıntılar...

Çöpçü Balığının Özellikleri Nelerdir?

Çöpçü balıkları genelde akvaryumu temizlemeyle görevli olduğunu düşünülür ama bu yanılgıdır, çöpçü ismini almalarının sebebi diplerdeki böcek, bitki ve kurtçuklarla beslenmeleridir. Doğal ortamlarında kendi cinsleriyle barış içinde yaşayan çöpçü balıkları en fazla 12-15 cm ebatlarına ulaşabilir. Pulları yoktur, sert bir tabaka halinde deriye sahiptir.

Çöpçü balıkları hem etçil hem de otçul bir balıktır, erkek dişi ayrımı yapmak bu balıklarda güçtür genelde erkek çöpçü balıkları ince ve uzun, dişiler ise kısa ve yayvan bir yapıdadır. Çöpçü balıkları akvaryumda iyi bir bakımla uzun süre yaşasa da doğal ortamları hariç mekanlarda üremesi oldukça güçtür, iyi bakılan bir çöpçü balığı 20 yıl kadar yaşayabilir.

Yüzeye çıkmayan genelde orta ve dip kısımlarda yaşayan çöpçü balığının oldukça fazla türü vardır, bu türleri şöyle sıralayabiliriz;

Panda Çöpçü Balığı

Kahverengi Çöpçü Balığı

Ters yüzen Çöpçü Balığı

Pigme Çöpçü Balığı

Benekli Çöpçü Balığı

Albino Çöpçü Balığı

Sterbai Çöpçü Balığı

Çöpçü Balığı Bakımı Nasıldır?

Çöpçü balıkları oldukça sağlam bir yapıya sahiptirler, eğer akvaryumda yaşıyorsa akvaryumun sıcaklığı 25° derece olmalıdır. Çöpçü balıkları çoğu zaman diplerde olurlar nadiren yüzeye çıkıp oksijeni havadan almaya çalışabilirler, lakin bu durum sık sık tekrarlıyorsa balıkta bir rahatsızlık ya da akvaryumda ters giden bir şeylerin habercisi olabilir.

Çöpçü balığının yaşadığı akvaryumda kum mutlaka olmalıdır, çünkü onlar doğası gereği kuma ihtiyaç duyarlar ve yemlerini kumların arasında arayıp bulurlar, akıntıyı hiç sevmezler bu sebeple akvaryumda bakılacaksa iç filtre kullanılmamalıdır.

Bu balıklar bıyıkları ile sürekli dipleri karıştırıp yem aradığı için akvaryumda sert ve sivri cisimler bulundurmamak gereklidir. Çöpçü balıkları aynı akvaryumda birçok balık cinsiyle barış içinde yaşayabilir ama Çiklet ve Astronot cinsiyle yaşayamazlar.

Çöpçü Balığı Beslenmesi Nasıldır?

Çöpçü balıkları bilinenin aksine akvaryumu temizlemezler, sadece diplerdeki yemleri yedikleri için suyun kirlenmesini geciktirirler. Çöpçü balıkları diplere çökmüş yemleri kumların içinde bıyıkları ile ararken oldukça şirin gözükür ama bu sevimli canlılar bazen yavru balıklara ve yumurtalara göz dikebilir.

Diplere çökmüş yemleri, kum ve bitkilerdeki böcekleri yiyerek beslenirler. Çöpçü balıkları için özel, dibe çöken tablet yemler vardır, bu yemlerle beslenmeleri çöpçü balığının sağlığı için oldukça gereklidir.