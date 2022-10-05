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Giriş Tarihi: 5.10.2022 16:11

Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi? Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi konusu ile yayınlandığı 1977 yılından bu yana seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten’in oturduğu kült yapımın film müzikleri de Cahit Berkay tarafından bestelenmiştir. Çöpçüler Kralı oyuncuları adeta Yeşilçam yıldızlar geçidi niteliğinde. Peki, Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi, hangi ilçede? İşte, film hakkında merak edilenler…

Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi? Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Çöpçüler Kralı konusu, oyuncu kadrosu, yayın yılı ve yönetmeni gibi birçok detay ile izleyenlerin gündeminde. 7'den 70'e herkesin severek izlediği yapım eğlenceli yapım Kemal Sunal filmleri arasında klasikleşmiştir. Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları arasında Kemal Sunal ve Şener Şen başrolde. Peki, Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi? İşte, yanıtlar…

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLM KONUSU

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta amiri Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in büyük abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino patronu (ses. Enis Fosforoğlu)

İhsan Bilsev - Patronun adamı (ses. Orhan Alkan)

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in annesi (ses. Sacide Keskin)

Nermin Özses - Hacer'in annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman sakini

Selim Naşit - Bakkal (ses. Ünal Gürel)

Ferdi Akarnur - Tüpçü

Ali İnce - Hacer'in kardeşi

Remzi Ekmekçi - Hacer'in küçük kardeşi

Kenan Karagöz - Kahveci (ses. Sait Ergenç)

Çetin Tolbas - Manav (ses. Dinçer Çekmez)

Necdet Doğan - Hacer'in abisi

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekildi.

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Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi? Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler, konusu nedir?
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