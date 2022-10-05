Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi? Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Çöpçüler Kralı konusu, oyuncu kadrosu, yayın yılı ve yönetmeni gibi birçok detay ile izleyenlerin gündeminde. 7'den 70'e herkesin severek izlediği yapım eğlenceli yapım Kemal Sunal filmleri arasında klasikleşmiştir. Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları arasında Kemal Sunal ve Şener Şen başrolde. Peki, Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi? İşte, yanıtlar…
ÇÖPÇÜLER KRALI FİLM KONUSU
Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI
Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta amiri Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in büyük abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino patronu (ses. Enis Fosforoğlu)
İhsan Bilsev - Patronun adamı (ses. Orhan Alkan)
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in annesi (ses. Sacide Keskin)
Nermin Özses - Hacer'in annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman sakini
Selim Naşit - Bakkal (ses. Ünal Gürel)
Ferdi Akarnur - Tüpçü
Ali İnce - Hacer'in kardeşi
Remzi Ekmekçi - Hacer'in küçük kardeşi
Kenan Karagöz - Kahveci (ses. Sait Ergenç)
Çetin Tolbas - Manav (ses. Dinçer Çekmez)
Necdet Doğan - Hacer'in abisi