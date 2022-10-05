Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi? Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler, konusu nedir?

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLM KONUSU

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.