SON DAKİKA: Kocaeli’de 18 yıl önce çöpe atılan bebek cinayetinde şok itiraf: Lavaboda düştü...

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 18 yıl önce çöpe atılan bebek ile ilgili yeniden çalışma başlattı, aylar süren özel çalışmada arşiv taramaları, parmak izi karşılaştırmaları, teknik analizler ve Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemeleri sayesinde olayın faili tespit edildi. Emniyet birimleri hem teknik hem de fiziki takip yaparak Emine Nilay Özkan'a ulaştı ve operasyonla gözaltına aldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün uzun soluklu ve titiz araştırma süreci, kamuoyundan da büyük takdir topladı.
"BEBEĞİ BİR BAVULA KOYUP ÇÖPE ATTIM"
Kocaeli'de 18 yıl önce çöpe atılarak öldürülen bebeğin annesi Emine Nilay Özkan'nın gözaltına alınmasının ardından suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Tutuklanan zanlının "O dönem çok fazla alkol kullanıyordum. Yalnız yaşıyordum ve birden fazla erkek arkadaşım vardı. Alkolün etkisiyle hangi ilişkiden hamile kaldığımı bilmiyorum. Hamile olduğumu kimseye söylemedim. O gün lavaboya gittiğimde kanamam başladı, bebek orada düştü. Kucağıma aldığımda yaşamıyordu. Çok korktum. Bebeği bir bavula koyup çöpe attım. Yıllardır bunun yüküyle yaşıyorum" dediği ileri sürüldü.