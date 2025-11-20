SON DAKİKA: Kocaeli’de 18 yıl önce çöpe atılan bebek cinayetinde şok itiraf: Lavaboda düştü...

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 18 yıl önce çöpe atılan bebek ile ilgili yeniden çalışma başlattı, aylar süren özel çalışmada arşiv taramaları, parmak izi karşılaştırmaları, teknik analizler ve Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemeleri sayesinde olayın faili tespit edildi. Emniyet birimleri hem teknik hem de fiziki takip yaparak Emine Nilay Özkan'a ulaştı ve operasyonla gözaltına aldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün uzun soluklu ve titiz araştırma süreci, kamuoyundan da büyük takdir topladı.