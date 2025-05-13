Çöpte bulunan kafatasının sır perdesi aralandı: Doktor 31 yıl önce öğrenciyken mezarlıktan eğitim için almış

Olay, 9 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin apartman görevlisi İsa Kaplan (40), dairelerden topladığı çöpleri dökmek için Mavi Bulvar'daki konteynerin yanına gitti. Mahallesindeki küçükbaş hayvanları beslemek için çöpte bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine söyledi. İhbar üzerine bölgeye giden olay yeri inceleme ekibi, yapılan çalışmanın ardından kafatasını Adana Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

TEMİZLİK YAPAN EŞİ ATMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kurukafanın bulunduğu çöp poşetinin, bir devlet hastanesinde görevli uzman Dr. G.S.'nin (51), evde temizlik yapan öğretmen eşi G.I.S. (42) tarafından atıldığı belirlendi. Kafatasının çöpte bulunduğu sırada Van'daki bir seminerde olduğu öğrenilen G.S., kente döndükten sonra emniyete gitti.

EĞİTİM İÇİN MEZARLIK GÖREVLİSİNDEN ALMIŞ

Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu 1994 yılında Hatay'ın Samandağ ilçesine giden G.S.'nin, bir mezarlık görevlisinden eğitimde kullanmak için kafatasını aldığı ortaya çıktı. G.S.'nin, bu zamana kadar kafatasını evinde sakladığı, kime ait olduğunu bilmediği belirtildi. Emniyetteki ifadesinde, "Bilimsel incelemeler için öğrencilik yıllarımda aldım. Eğitim amaçlı kullandım. Bundan sonra da öğrencilerin işine yarayabileceğini düşündüğüm için saklıyordum" diyen G.S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki kafatasında incelemenin sürdüğü bildirildi.