Haberler Yaşam Haberleri Çoraktı cennet oldu
Giriş Tarihi: 31.05.2026

Çoraktı cennet oldu

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Çoraktı cennet oldu
  • ABONE OL

İzmir'in Bergama ilçesindeki Madra Dağı'nda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ve Madra Orman İşletme Şefliği'nin öncülüğünde başlatılan ağaçlandırma çalışmaları bir zamanların kıraç arazilerini günümüzde yemyeşil bir ormana dönüştürdü. 1994 ile 2006 yılları arasında 1000 hektarlık çorak arazide toprakla buluşturulan 2 milyon 500 bin fidan, bugün yüzleri güldürdü.

12 yıl süren ağaçlandırma seferberliğinin ardından özen ve itina ile bakılan arazi meyvesini verdi. Bir zamanların çorak arazisi şimdi karaçam, sedir, köknar, akasya, kızılçam türlerinin yanında yöre orman köylülerini ekonomik yönden desteklemek amacıyla meyveli orman ağaçları olan kestane, badem, ceviz ve fıstıkçamı ağaçlarıyla doldu. Bu arada yetkililer tüm vatandaşları yangın riskine karşı ormanları korumaya davet etti.

#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çoraktı cennet oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA