Çoraktı cennet oldu

İzmir'in Bergama ilçesindeki Madra Dağı'nda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ve Madra Orman İşletme Şefliği'nin öncülüğünde başlatılan ağaçlandırma çalışmaları bir zamanların kıraç arazilerini günümüzde yemyeşil bir ormana dönüştürdü. 1994 ile 2006 yılları arasında 1000 hektarlık çorak arazide toprakla buluşturulan 2 milyon 500 bin fidan, bugün yüzleri güldürdü.

12 yıl süren ağaçlandırma seferberliğinin ardından özen ve itina ile bakılan arazi meyvesini verdi. Bir zamanların çorak arazisi şimdi karaçam, sedir, köknar, akasya, kızılçam türlerinin yanında yöre orman köylülerini ekonomik yönden desteklemek amacıyla meyveli orman ağaçları olan kestane, badem, ceviz ve fıstıkçamı ağaçlarıyla doldu. Bu arada yetkililer tüm vatandaşları yangın riskine karşı ormanları korumaya davet etti.