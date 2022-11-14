Çorapla Uyumak Günah Mı? Diyanet’e Göre Çorapla Uyumak Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Çorapla uyumak günah mı sorusu, dini hassasiyeti yüksek kimseler tarafından merak edilir. Temizlik imandan gelir düşüncesinin hakim olduğu İslam dininde, gece çorapla uyumanın hükmü nedir ve giyilmesinde bir sakınca var mıdır diye soranlar olabilir. Adabına uygun bir biçimde yatmayı isteyenler ve bundan dolayı tereddüt yaşayanlar, çorapla yatmak günah mı sorusuna yanıt arar. Bu konuyla ilgili birçok söylenti bulunur. İslam'da çorapla yatağa girmek sakıncalı mıdır?

Çorapla Uyumak Günah Mıdır?

İslam dinine göre, uyurken çorap giymenin hiçbir sakıncası yoktur. Çünkü, insan bedeni üzerinde olumsuz bir etkisine dair elle tutulur herhangi bir kanıt yoktur. Fakat, dinimiz temizliğe son derece önem verdiği için çorap dahil olmak üzere yatarken giyilen kıyafetlerin ve yatılan yerin temiz olmasını emreder. Dahası, bu konuyla ilgili halk arasında inanılan ve İslam ile uyuşmayan bazı saçma inanışlar ve hurafeler bulunur. Bunlardan en önemlisi, meleklerin çorap giyerek uyuyan bir kişinin olduğu eve girmemesidir. Bir diğeri ise çorapla yatan insanın ölümü durumda, o kişinin cenabet öleceği inanışı vardır.

Bunlar katiyen doğru değildir ve tamamen hurafedir. Çünkü bunu doğrulayacak hiçbir kanıt yoktur.

İslam dini, uygulama hususunda kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadislerini baz alır. Çorapla yatmanın günah olduğuna dair hiçbir hadis yoktur. Aynı şekilde, Kur'an'da bu konuyu ele alan bir ayete rastlanmamıştır.

Çorapla Yatmak Sağlığa Zararlı Mıdır?

Gece yatarken giydiğiniz çorap eğer temiz değilse, ayaklarda mantar gibi cilt problemleri ortaya çıkabilir. Hem sağlığınızı korumak hem de yatağınızdan bakterileri uzak tutmak için her gün temiz çorap giymeniz tavsiye edilir. Buna ek olarak, kan dolaşımını olumsuz etkilememesi için sıkı lastikli çoraplardan uzak durmak gerekir. Çorapla uyumanın faydaları da vardır. Ayakların sıcaklığı yükseldiğinde kan damarları genişler. Bu sayede kan daha iyi dolaşır ve uykuya dalmayı kolaylaştırır. Uyku esnasında sürekli uyanan insanların, bu problemden kurtulmalarına yardımcı olabilir.