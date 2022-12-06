Corgi Özellikleri ve Bakımı - Corgi Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Çok Tüy Döker Mi?

Corgi özellikleri incelendiğinde köpeğin küçük ve sevimli yapısı dikkat çeker. Corgi kaç yıl yaşar ya da Corgi bakımı zor mu konusunda da çok sayıda araştırma yapılmıştır. Corgi nasıl eğitilir araştırması ile de eğitim için pratik yöntemler aranabilir. Corgi evde bakılır mı diye merak edenler Corgi çok tüy döker mi hususunu da merak ederler. Corgi çok havlar mı ve ev için uygun mu sorularının cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Corgi Özellikleri

Corgi, daha çok tilkiye benzeyen bir köpek cinsidir. Minik kuyruğu ve kısa bacakları ile dikkat çeken bu köpek oldukça popülerdir. Corgi, "cüce" anlamına gelen bir kelimedir. Köpeğin fiziksel yapısından kaynaklı olarak bu isim verilmiştir. Bu köpeklerin tarihinin 9. YY'a dayandığı düşünülür. Söz konusu köpekler son derece zeki ve özgüveni yüksek canlılardır. Corgi cinsi köpeklerin genel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

İlk olarak İsveç'te ortaya çıktığı düşünülür.

Erkekler ortalama 14 kg, dişiler ise ortalama 11 kg ağırlığa sahiptir.

Boyları ortalama 25-30 cm arasındadır.

Kuyruk ve bacak yapıları vücutlarına göre daha kısadır.

Kulak, sırt ve kafa kısımları kızıl, siyah ve kahve rengidir. Boyun, karın ve pati bölümleri ise krem rengidir.

Soğuk havalara karşı dirençli olan bu köpeklerde katmanlı bir kürk vardır.

Her mevsim yoğun şekilde tüy dökerler.

Eğitilmeye çok yatkındırlar.

Nadir olarak havlarlar.

Enerjik ve sempatik canlılardır.

Sahiplerine karşı son derece sadıktır.

Sahiplerine karşı korumacı bir yaklaşım sergilerler.

Tanımadıkları canlılara karşı agresif tavırlar sergileyebilirler.

Kilo alma meylindedirler.

Ortalama ömürleri 13 yıldır.

Corgi Bakımı Zor Mu?

Corbi cinsi köpekler enerjik canlılar olmasına rağmen ev hayatına çabuk adapte olurlar. Sessiz olmaları ve nadiren havlamaları bakımının da kolay olmasını sağlar. Fakat bu köpeklerin düzenli olarak egzersize ihtiyaç duymaları bir dezavantaj olarak düşünülebilir. Köpeği gezintiye çıkardığınızda, eğitim maksatlı yanınızda köpek ödülü bulundurmanız menfaatinize olacaktır. Obur hayvanlar olduklarından ödül maması ile bu oburluklarını da durdurabilirsiniz.

Son derece cesur ve atak olsalar da eğitilmek için en uygun köpek türleri arasındadır. Verdiğiniz komutları çok çabuk öğrenir, sözünüzden çıkmazlar. Sizi memnun etmek köpeği çok mutlu eder.

Köpeğin bakımını nispeten zorlaştıran konu, onun tüyleridir. Çok fazla tüy döken bu köpekleri 2 günde bir taramanız gerekir. Evinizde köpek tüyüne karşı alerjisi olan birisi varsa bu köpekler uygun bir tercih değildir.