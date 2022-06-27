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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:36 Son Güncelleme: 27.6.2022 11:36

Çorlu Nerede? Çorlu Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Çorlu Nerede? Çorlu Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Doğusundan batısına geniş bir coğrafyaya yayılan bir ülkeye sahibiz. Gezilecek görülecek yerler ve tarihi ile her zaman ülke içinde seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek keyifli hale gelebilmektedir. Tarihi yapısı ve özellikle Osmanlı devleti döneminde ön plana çıkması ile dikkat çeken bölgelerden biri de Trakya bölgesidir. Çorlu da Trakya bölgesinde adını sıklıkla duyduğumuz yerlerden biridir. Peki, Çorlu nerede ya da Çorlu nereye bağlı biliyor muyuz? Trakya bölgesinin güzelliklerinden ve tarihi yerlerinden biri olan Çorlu’ya nasıl gidilir? İşte tüm bu sorularınızı cevaplamak için size bu yazıyı hazırladık. Tüm merak edilenleri ile Çorlu ve Çorlu nerenin ilçesi sorusunun cevabı bu yazımızın devamında…

Hem coğrafi konumunun rahatlığı hem de büyük bir ilçe olması Çorlu'yu cezbedici hale getiren özelliklerinden bazılarıdır. Çorlu nerede diye merak ediyorsanız ve Çorlu'ya gitmeden önce Çorlu'ya nasıl gidilir diye araştırmak istiyorsanız buyurun detaylara beraber geçelim.

Çorlu Nerede?

Ülkemizde sanayisi ile öne çıkan yerlerden biri olan Çorlu, Trakya bölgesinde yer almaktadır. Tekirdağ iline bağlı bir ilçe olan Çorlu kuzeyinde Çerkezköy ve Ergene, güneyinde Marmara Denizi ve Marmara Ereğlisi, batısında Süleymanpaşa ve Muratlı, doğusunda ise Silivri ile komşu olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan sonra sanayi bakımından en fazla tesis bulunduran yer Çorludur.

Çorlu Nereye Bağlı?

Çorlu ile ilgili en çok merak edilenlerden ve araştırılanlardan biri de çorlu nerenin ilçesi sorusudur. Çorlu, büyük ve gelişmiş bir ilçe olarak karşımıza çıktığı için il zannedilen ilçelerden biridir. Çorlu, Tekirdağ ilinin bir ilçesi olarak karşımıza çıkar.

Çorlu'ya Nasıl Gidilir?

Çorlu, Trakya bölgesinin en gelişmiş ilçesi olduğu için çok fazla ulaşım seçeneği ile karşımıza çıkar. Karayolu, demiryolu ya da havayolu ile ulaşımın mümkün olduğu bir yerdir. Karayolu ile ulaşımda Tekirdağ merkez ile arası 40 km, İstanbul ile arası ise 115 km'dir.

Havayolu ulaşımında ise Trakya bölgesinin tek havalimanını bünyesinde barındıran Çorlu'ya Ankara'dan düzenli olarak uçak seferleri düzenlenmektedir. Eğer Çorlu ziyaretinizde demiryolu tercih etmek isterseniz de İstanbul Halkalıdan kalkan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule treninin duraklarından biri olan Çorlu'ya ulaşabilirsiniz.

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Çorlu Nerede? Çorlu Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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