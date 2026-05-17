Çorlu şehidi Emrah Koç’un hayatı yürek burktu

Şehit polis memuru Emrah Koç, 16 Eylül 1994 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde dünyaya geldi. 2021 yılında polislik mesleğine adım atan Koç, 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mezunuydu.

Göreve başladığı günden itibaren emniyet teşkilatı içerisinde çeşitli görevlerde bulunan Emrah Koç, son olarak Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği kadrosunda görev yapıyordu. Mesai arkadaşları tarafından sakin kişiliği, görevine olan bağlılığı ve disiplinli çalışmasıyla tanınan Koç'un bekar olduğu ve resmi olarak evli olmadığı öğrenildi.

ÇORLU'DAKİ SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iş merkezine giriş yaptıkları sırada içeride bulunan şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu polis memurları Emrah Koç ile Erkan Tütüncüler ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki polis memuru da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırganın olay yerinde etkisiz hale getirildiği öğrenilirken, olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Görev uğruna canını veren şehit polis memuru Emrah Koç'un vefatı, emniyet teşkilatını ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

