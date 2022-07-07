Haberler Yaşam Haberleri Çorum bayram namazı saati 2022: Namaz vakitleri ile Çorum’da Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 21:05

Çorum bayram namazı saati 2022: Namaz vakitleri ile Çorum’da Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Çorum bayram namazı saati 2022 belli oldu. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş bayram namazı saatlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 il için Kurban Bayramı namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmıştı. Peki; Çorum’da Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Çorum bayram namazı saati 2022.

Çorum bayram namazı saati 2022: Namaz vakitleri ile Çorum’da Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş il il bayram namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile 2022 namaz vakitleri belli olurken vatandaşlar kendi yaşadıkları illerin saatlerine göre bayram namazını kılacaklar. Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi gününe denk geliyor. Diyanet'in resmi sitesinden il il yayınlanan bayram namazı saatlerine göre; Çorum bayram namazı saati 2022 de belli oldu. Peki; Çorum'da Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Çorum bayram namazı saati 2022.

ÇORUM'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Çorum ili için Kurban Bayramı Namaz Vakti: 05:53

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

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Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.

İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

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Çorum bayram namazı saati 2022: Namaz vakitleri ile Çorum’da Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
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