Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş il il bayram namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile 2022 namaz vakitleri belli olurken vatandaşlar kendi yaşadıkları illerin saatlerine göre bayram namazını kılacaklar. Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi gününe denk geliyor. Diyanet'in resmi sitesinden il il yayınlanan bayram namazı saatlerine göre; Çorum bayram namazı saati 2022 de belli oldu. Peki; Çorum'da Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Çorum bayram namazı saati 2022.
Çorum ili için Kurban Bayramı Namaz Vakti: 05:53
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.
Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.
İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.